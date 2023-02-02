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Православный активист подал в суд на Киркорова

Степан Жирнов
Происшествия
Православный активист подал в суд на Киркорова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице православный активист обратился в суд с иском в адрес певца Филиппа Киркорова из-за выступления с крестом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда в четверг, 2 февраля.

По данным собеседника «ВМ», истец потребовал возместить моральный ущерб из-за оскорбления религиозных чувств. По его мнению, на одном из своих выступлений, которое прошло в апреле 2022, артист использовал крест в качестве сценического объекта и ходил по нему ногами.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Ранее адвокат музыканта Александр Добровинский уже реагировал на подобные обвинения в адрес Киркорова. Правозащитник объяснил, что скандальный номер был задуман как поклонение Марии Магдалине. На сцене Киркоров поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой.

При этом Добровинский посетовал, что каждый «видит то, что ему выгодно».

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