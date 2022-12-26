Адвокат Добровинский пояснил, почему на Киркорова хотят завести уголовное дело

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Информация о том, что на Филиппа Киркорова подали в суд и попросили привлечь его к ответственности за номер на песню «Мария Магдалена» с крестом и танцами, правдива. Однако никакой вины за поп-королем на самом деле нет, заявил «360» адвокат певца Александр Добровинский.

Адвокат пояснил, что скандальный номер с крестом, который оскорбил чувства верующих, задуман как поклонение Марии Магдалине. На сцене Киркоров поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой.

Добровинский отметил, что каждый видит то, что ему выгодно. Он добавил, что у поп-короля много недоброжелателей, которые хотят очернить его.

— Все эти жалобы носят абсолютно спекулятивный, безумно антиклерикальный и заказной характер, — отметил Добровинский.

Ранее стало известно, что на Филиппа Киркорова подали в суд за скандальный номер «Мария Магдалена». Поп-короля просят наказать по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих», передает Nation news.

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