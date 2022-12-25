Лепс машет кулаками, Волочкова ногами: главные скандалы шоу-бизнеса в 2022 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уходящий год оказался очень богат на конфликты между известными персонами. Знаменитости «порадовали» обывателей своими выходками и неуместными высказываниями. Пиар-технолог и продюсер Вадим Грожанкин объяснил «Вечерней Москве», кому и зачем нужны звездные скандалы.

В шоу-бизнесе есть такие медиафигуры, которые вроде бы не поют и не танцуют, может, вели какую-нибудь передачу лет пять назад, но о них постоянно все говорят. Они придумывают себе поводы и сюжеты для скандалов. Именно события держат их в информационном поле, а не талант и трудолюбие. Яркий представитель этого типа — Виктория Боня. Все забыли, кто она по профессии, но она не дает о себе забыть в соцсетях.

Есть другая категория «скандалистов»: это известные артисты. Но и они живые люди, поэтому моменты их дурного настроения иногда становятся достоянием широкой публики. Вот им скандалы могут навредить. А есть скандалисты по психотипу. Например, Филипп Киркоров. Я не думаю, что он каждый раз думает, на какую бы сегодня напасть журналистку или едко высказаться. Просто он сам по себе человек неуравновешенный, нервный, поэтому вокруг него постоянно и создаются стычки. Или тот же Григорий Лепс. Он дерется, кидает микрофоны, употребляет алкоголь, но это никак глобально не вредит его репутации. Это очень народная история, которую, как ни крути, а наши люди любят.

Григорий Лепс: рюмка водки и драка

В начале декабря артисту не повезло: он выступал с юбилейным (артисту исполнилось 60 лет) концертом в Санкт-Петербурге и не справился с высокой нотой в песне «Самый лучший день».

Лепс с досадой бросил микрофон и удалился со сцены, не закончив выступления. Зрителям он объяснил, что приболел, и отправился в один из питерских баров, где выпил немного виски, пива и закусил яблоком. Один из посетителей заведения, некто Дмитрий, запросто предложил артисту сыграть в нарды. Лепсу не понравилась такая фамильярность, завязалась драка, в которой сильно пострадал нос Дмитрия.

Он даже написал заявление в полицию, артисту грозило до двух лет лишения свободы. Однако вскоре уголовное дело было прекращено. Стороны пришли к соглашению. А о драке теперь напоминают лишь разбитые руки Лепса.

Вайкуле и Пугачева: кормилицы СССР

Лайма Вайкуле / Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

В интервью бывшему российскому телеканалу Лайма Вайкуле заявила, что своим творчеством они с Аллой Пугачевой содержали весь Советский Союз. Многие культурные деятели возразили популярной латвийской певице: если ты кормила огромный Союз, почему сейчас не можешь прокормить маленькую Латвию?

Волочкова: королева драмы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В начале года Анастасия Волочкова летела с Мальдив в Москву в приподнятом настроении. Когда стюард попросил ее надеть медицинскую маску, она отказалась, оставив аксессуар на подбородке. Произошла перепалка, к уговорам надеть маску присоединился даже капитан судна, однако Волочкова осталась непреклонна. Свидетели утверждали, что она переборщила с джином, который был у нее с собой.

Королева шпагата знаменита также своими эпичными попытками найти мужчину мечты. Неделю назад она предъявила фанатам нового жениха. Однако дотошная публика быстро определила, что жениха балерина себе «прифотошопила».

Филипп Киркоров: верен традициям

Фото: Из личного архива

Киркоров угодил в неприятную историю весной. 30 апреля певцу исполнилось 55 лет. К юбилею он подготовил зажигательное шоу: в одном из номеров артист исполнял свой хит «Мария Магдалина», танцуя на поваленном кресте. Эта сценография оскорбила чувства верующих. Некоторые даже призывали возбудить против Киркорова уголовное дело. Через два дня певец извинился перед публикой.

В течение года в сети появлялись видео с новыми выходками «короля». На концерте в Питере он снова, как и в 2004 году, послал непечатным словом журналистку, на концерте в Алма-Ате выступил в... колготках, а потом поколотил охранника букетом цветов. В Ташкенте назвал певицу Наргиз уродиной и припомнил, как она заискивала перед ним прежде.

Блиновская: плюнуть в рожу Ксюше

Елена Блиновская / Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

В начале января Ксения Собчак выпустила интервью с популярным массовым лжепсихологом, создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской. В процессе беседы журналистка неуважительно высказалась об авторском методе Елены, и та мгновенно сорвалась: «Честно, я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт. Я реально на тебя обиделась, потому что ты жестко обесцениваешь мой продукт!» Конфликт удалось сгладить, а популярность обеих блогерш стремительно пошла вверх. Скандальное интервью набрало рекордные 13 миллионов просмотров.

Витас: караоке не задалось

Фото: vk/vitas.official

Певец Витас, или Виталий Грачев по паспорту, утолял творческий голод в караоке. И познакомился там с чиновником федерального министерства. По словам Витаса, ничто не предвещало ссоры: мужчины даже вместе сфотографировались. Но потом что-то пошло не так. Новому знакомому не понравилась прическа певца. Витас стерпеть такое не смог и распылил в глаза обидчику газовый баллончик.

В результате артист стал фигурантом уголовного дела по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») с максимальным наказанием до двух лет заключения под стражу.

Мария Машкова: блудная дочь

Дочь режиссера Владимира Машкова Мария давно живет с семьей в США, но поддерживала отношения с отцом до начала спецоперации.

В марте отец позвонил чери и попросил вернуться в Россию — быть со своей страной в трудные времена Мария отказалась. Более того, сделала несколько резких высказываний в адрес своей страны. С тех пор родственники не общаются совсем.

Борис Моисеев: битва за наследство

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Артист умер 27 сентября, не оставив прямых наследников. И тут выяснилось: свою квартиру Борис Моисеев в центре Москвы он еще при жизни оформил на своего директора Сергея Гороха. Пока Моисеев был еще жив, его старший брат Маркс Толкач стал бить тревогу: после инсульта Борис плохо себя чувствовал, нуждался в особом обращении, но Горох, который взял на себя обязательства по уходу за больным, не заботился о певце надлежащим образом. Потом конфликт замяли, Толкач не стал бороться за «золотые метры» брата.

Пьер Нарцисс: хоронили несколько раз

Пьер-Нарцисс с супругой Валерией / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В июне не стало 45-летнего певца Пьера Нарцисса, который прославился хитом «Шоколадный заяц». На его похоронах начался настоящий цирк. Бывшая жена Валерия Калачева не смогла договориться с родственниками артиста и с посольством Камеруна, страны, где Нарцисс родился, о порядке похорон. Для прощания в Москве не хватало документов, и Валерии просто не выдавали тело. В итоге певца похоронили на родине, в семейном склепе, более чем через месяц после смерти.

Ксения Собчак: громкое дельце

Фото: roscongress / Евгений Реутов

В октябре в доме Ксении Собчак прошли обыски. Накануне полиция задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Вместе с двумя другими журналистами Суханов вымогал у корпорации «Ростех» 11 миллионов рублей. За эту сумму медиадеятели обещали убрать из своего телеграмканала информацию о главе Ростеха Сергее Чемезове, которую перед этим сами разместили. Опасаясь преследований, Ксения скрывалась в Израиле (фото вверху: Собчак переходит через границу России и Латвии). Но потом вернулась.

Суханов и его коллеги под стражей до 24 марта.