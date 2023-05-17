Нигай и Ивлеева: кто такие, чем знамениты и в чем их подозревают

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В среду, 17 мая, появилась информация о том, что общественная организация «Ветераны России» написала заявления в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить блогера Карину Нигай на предмет уклонения от уплаты налогов. Инициатива появилась после того, как девушка анонсировала курс по успешной жизни, участие в котором будет стоить от одного до полутора миллионов рублей. В тот же день стало известно, что ФНС обратила свое внимание на еще одного популярного блогера — Анастасию Ивлееву. Ее также заподозрили в сокрытии доходов. Как блогеры стали знаменитыми и в чем их подозревают — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о Карине Нигай?

Карина Нигай родилась в 1993 году в Томске в русско-корейской семье. Училась в местной гимназии № 13 с физико-математическим уклоном. В своей юности была активисткой и участвовала в художественной самодеятельности. Как сообщил «Царьград», отношения со сверстниками у девушки не клеились из-за этнических различий.

После окончания школы она уехала в столицу и поступила в Российский государственный социальный университет на факультет информационных технологий и техносферной безопасности. Во время учебы работала фитнес-инструктором и моделью, чтобы финансово не зависеть от родителей.

В 2012 году она создала свой канал на YouTube и рассказывала подписчицам о том, как правильно накладывать макияж и ухаживать за кожей. В 2014 году она вышла замуж за бизнесмена Вадима Семенова и переехала на Рублевку. В 2019 году девушка достигла пика популярности и была признана топовым инфлюэнсером «Недели моды» в Нью-Йорке по версии Launchmetrics. В 2020 году Нигай открыла свой магазин премиальной одежды, а в 2021 году она развелась с мужем, с которым они воспитывали сына. После развода мальчик отправился жить к бабушке.

Интерес к блогеру со стороны далеких от моды пользователей социальных сетей появился совсем недавно, когда девушка объявила о продаже билетов на новый курс наставничества по успешной жизни. Как сообщает Telegram-канал SHOT, занятия должны были проходить в квартире блогера в Москве. Для того чтобы на них попасть, нужно было заплатить от одного до полутора миллионов рублей. При этом девушка отметила, что рассрочка не предусмотрена.

Примечательно, что своей квартиры в столице у Нигай по документам нет. Помимо этого, передвигается девушка на Porsche Cayenne GTS 2015 года, который даже на вторичном рынке стоит от четырех миллионов рублей. Эти нюансы вызвали подозрение у активистов организации «Ветераны России», которые и высказали свои сомнения в заявлениях в СК и Генпрокуратуры.

Кто такая Анастасия Ивлеева?

Анастасия Ивлеева родилась в 1991 году в деревне Разметелево Всеволжского района Ленинградской области, росла в обычной семье и ходила в общеобразовательную школу. После ее окончания поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет рекламы и связей с общественностью, однако через два года бросила его.

После этого она работала мастером маникюра и менеджером в клубе. В этот момент она начала встречаться с бывшим участником проекта «Фабрика Звезд», солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. В 2013 году он подтолкнул ее к созданию блога, в котором она освещала тематику фитнеса и здорового образа жизни.

В 2015 году Ивлеева перебралась в столицу, устроилась менеджером в автосалон и поступила в школу телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ».

В 2016 году, после того как девушка набрала три миллиона подписчиков в социальных сетях, Ивлеева получила первую работу на телевидении. Ее пригласили в качестве члена жюри на шоу «Можно все» на канале «Ю». После этого девушка стала по-настоящему популярна. Резонансные выходки, ссоры со знаменитостями, съемки «Орел и решка» — ее лицо стало узнаваемым.

Не ослабляя хватки, девушка занялась тем, от чего некогда отказалась — рекламой. Она стала совладелицей агентства «Ивлеева продакшн», которое, по официальным данным, зарабатывало 122 миллиона рублей в год. По данным СМИ, в апреле 2023 года блогер вышла из состава руководства компании, незадолго до того, как деятельностью фирмы заинтересовались правоохранители.

На волне ведомственных проверок сотрудники правоохранительных органов обратились в 20 компаний, с которыми сотрудничала фирма Ивлеевой, чтобы проверить данные о рекламных контрактах.

Помимо этого, девушка зарабатывает на продаже популярных брендов чипсов и газировки. По данным СМИ, за последний год эта отрасль принесла блогеру полмиллиарда рублей.

Что грозит блогерам

По мнению адвоката Александра Почуева, не стоит удивляться столь частому в последнее время привлечению медийных личностей к ответственности за уклонение от уплаты налогов. По словам эксперта, на очереди звезды шоубизнеса.

С точки зрения Почуева, сотрудники ФСН все чаще применяют искусственный интеллект, что позволяет четче отслеживать денежные потоки, в связи с чем скрывать налоги становится практически невозможно.

Касаемо виновности Нигай и Ивлеевой адвокат отметил, что говорить об этом рано, пока не завершены проверочные мероприятия.

— Если же будут найдены основания для привлечения к ответственности — то за уклонение физического лица от уплаты налогов предусмотрен крупный штраф и лишение свободы до трех лет, — рассуждает Почуев.

При этом он отметил, что если закон был нарушен в первый раз, а подозреваемый полностью погасил все долги перед государством, то реального срока можно избежать.