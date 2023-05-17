Появились подробности о проверке блогера Ивлеевой на предмет уклонения от уплаты налогов

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ФНС проверит Анастасию Ивлееву на предмет уклонения от уплаты налогов. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

Сотрудники службы уже запросили информацию у более чем 20 компаний, с которыми сотрудничала блогер. Налоговики хотят выяснить подробности о ее рекламных контрактах. Примечательно, что за месяц до проверки сама Ивлеева вышла из состава руководства компании, названной в ее честь, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее появилась информация о том, что проверкой занимается МВД. Сотрудники правоохранительных органов запросили договоры, счета на оплату и акты рекламного агентства блогера за период с 2020 по 2022 год.