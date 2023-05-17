Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Ивлееву проверяют на возможность неуплаты налогов

Лейла Алиева
Происшествия
СМИ: Ивлееву проверяют на возможность неуплаты налогов
Фото: Youtube / Galich Ida

Рекламное агентство блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой проверяют на возможность неуплаты налогов. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с агентством, проверку проходят порядка 20 различных предприятий и организаций, с которыми Ивлеева могла сотрудничать. Письмо с требованием о предоставлении отчетности было отправлено на почту компании блогера еще 12 мая.

МВД просит предоставить договора, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы за период с 2020 по 2022 год, пишет Mash.

Недавно создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело. Позже суд отправил ее под домашний арест, признав виновной. Однако адвокаты блогера обжаловали это решение.

Налоги Знаменитости Проверки Настя Ивлеева МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Круглый стол "Воспитать патриота...
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте