СМИ: Ивлееву проверяют на возможность неуплаты налогов

Фото: Youtube / Galich Ida

Рекламное агентство блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой проверяют на возможность неуплаты налогов. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с агентством, проверку проходят порядка 20 различных предприятий и организаций, с которыми Ивлеева могла сотрудничать. Письмо с требованием о предоставлении отчетности было отправлено на почту компании блогера еще 12 мая.

МВД просит предоставить договора, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы за период с 2020 по 2022 год, пишет Mash.

Недавно создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело. Позже суд отправил ее под домашний арест, признав виновной. Однако адвокаты блогера обжаловали это решение.