Суд отправил блогера Блиновскую под домашний арест

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пресненский районный суд отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня 2023 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 28 апреля.

По ее словам, блогеру будет запрещено выходить без разрешения за пределы жилого помещения, общаться с участниками уголовного дела, за исключением супруга, а также пользоваться телефоном и интернетом.

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Блиновская была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась. На заседании суда женщина просила не заключать ее под домашний арест, а просто запретить определенные действия, но суд принял сторону обвинения.