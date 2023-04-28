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Елена Блиновская во время допроса полностью признала вину и раскаялась

Лейла Алиева
Происшествия
Елена Блиновская во время допроса полностью признала вину и раскаялась
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Блогер Елена Блиновская во время допроса полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 28 апреля.

— В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне, — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствие намерено просить суд избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде ограничения свободы, передает Telegram-канал ведомства.

27 апреля создательницу «Марафона желаний» задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело. Блогер подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, связанных с уклонением физлица от уплаты налогов, а также с легализацией или отмыванием денежных средств, приобретенных в результате совершения лицом преступления.

Что известно о Блиновской, почему ею заинтересовались правоохранители и какое наказание может ожидать блогера — в материале «Вечерней Москвы».

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