«Фея желаний»: кто такая Елена Блиновская и что ей грозит за неуплату налогов на миллиард рублей

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В четверг, 27 апреля, блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Что известно о Блиновской, почему ей заинтересовались правоохранители и какое наказание ее может ожидать — в материале «Вечерней Москвы».

Кто такая Блиновская

Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области в семье водителя и бухгалтера. Позже девушка вместе с родителями переехала в Ярославль, где ее отец открыл ветеринарную клинику. Она окончила Ярославский государственный университет имени Демидова, вышла замуж и родила детей.

В 2018 году девушка с семьей перебралась в Москву. В том же году она организовала свой курс по финансовой грамотности «Марафон желаний». Его стоимость составляет 4,5 тысячи рублей. Помимо этого, Блиновская ведет еще четыре проекта: «Стань и получишь» (6000 рублей), «Финансовый марафон» (5000), «Предназначение» (7000) и «Про отношения» (10 000). Длительность каждого из ее курсов составляет около месяца.

Блиновская считается образчиком инфоцыганства, то есть блогера, который торгует «воздухом»: ее тренинги, курсы, марафоны и прочие «продукты» не имеют никакой реальной ценности. Так, самый популярный «продукт» Блиновской — «Марафон желаний», который, как обещает автор, поможет «начать путь к жизни своей мечты». По оценке Forbes, «фея желаний» заработала за 2020 год около 200 миллионов рублей, ее марафоны прошли сотни тысяч человек.

В 2021 году Блиновская привлекла к себе внимание СМИ. Пресса начала называть ее «самым богатым блогером России». В августе того же года девушка с размахом отметила свой юбилей в отеле на Алтае. На мероприятии присутствовали звезды российского шоу-бизнеса. Сама Блиновская впоследствии сообщила, что потратила на свой праздник свыше 120 миллионов рублей.

В чем обвиняют Блиновскую

В конце марта участники тренингов Блиновской начали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя ее в мошенничестве. На основе написанных заявлений полиция начала проверку.

В ходе следствия выяснилось, что для участия в марафонах блогера граждане отдавали крупные суммы денег, зачастую влезая в долги и кредиты. По мнению потерпевших, Блиновская их обманывала.

На этом история не закончилась: участники тренингов попросили полицию проверить Блиновскую на предмет уклонения от уплаты налогов. Всякий раз женщина опровергала обвинения в свой адрес. Все это происходило на фоне возбуждения уголовных дел о неуплате налогов против «коллег по цеху» Блиновской Валерии Чекалиной (Лерчик) и Александры Митрошиной. Обе девушки подозреваются в неуплате налогов в особо крупном размере — на сумму более 500 миллионов рублей.

В отношении самой Блиновской уголовное дело возбудили 27 апреля. По данным Следственного комитета, она не заплатила налогов (НДС и НДФЛ) в период с 2019 по 2021 год на сумму более 918 миллионов рублей. Также выяснилось, что «королева марафонов» имела статус индивидуального предпринимателя (ИП) и применяла упрощенную систему налогообложения, что позволяло ей платить налог по ставке 6 процентов вместо 13. При этом доход Блиновской от продажи курсов, тренингов и марафонов превышал допустимый предел в 200 миллионов рублей для работы по «упрощенке».

Но предпринимательница не пожелала переходить на общую систему налогообложения. Вместо этого она формально «раздробила» бизнес и привлекла к этому 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей (ИП). Таким образом, за три года Блиновская легализовала 43 миллиона рублей.

Кроме того, полиция подозревает Блиновскую в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статья 198 УК, наказывается штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или штрафом в размере дохода за период от 18 месяцев до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок), а также в отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» часть 4 статья 174.1 УК, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет с возможным штрафом, ограничением свободы либо запретом заниматься определенной деятельностью).

Блиновскую задержали утром 27 апреля на подъезде к российско-белорусской границе. По информации Telegram-канала «112», у нее был куплен билет в Казахстан, вылететь она должна была ранним утром. Однако кто-то предупредил ее о возможном задержании в аэропорту, после чего блогер вызвала автомобиль с водителем и поехала в сторону Белоруссии.

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Какое наказание грозит Блиновской

Блиновская может избежать уголовной ответственности, если она возместит государству сумму неуплаченных налогов. Однако при подтверждении фактов мошенничества ей грозит реальный тюремный срок.

— Если Блиновская возместит сумму налогов, то по новому закону она освобождается от уголовной ответственности. Сейчас по таким делам людей не сажают в том случае, если возмещаются ущерб и все налоги, которые должны были быть уплачены в бюджет, — объяснил «ВМ» юрист Дмитрий Краснов.

По словам Краснова, при полной уплате налогов уголовное дело в отношении Блиновской может быть прекращено. Но ситуация может резко измениться, если правоохранители подтвердят использование мошеннических схем в ее бизнесе. В таком случае «королеву марафонов» могут обвинить по статье 159 УК РФ, которая среди прочего предусматривает реальный тюремный срок до пяти лет.

Как полагает собеседник «ВМ», для «отмыва» денег блогер могла приобретать зарубежную недвижимость, биткоины, золото и многое другое, а после спокойно оплачивать с них налоги, тем самым легализуя незаконные средства.