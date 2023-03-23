«140 миллионов за час»: на чем зарабатывают блогеры и почему у них проблемы с законом

Фото: vk/alexandramitroshina_vk

В марте этого года сразу два российских топ-блогера с многомиллионной аудиторией стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в неуплате налогов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. И это еще не все: в очереди на проверку «королева» так называемых марафонов желаний Елена Блиновская. Ею также заинтересовалась полиция. На чем и сколько зарабатывают блогеры, почему некоторые из них не платят налоги и что им за это грозит — в материале «Вечерней Москвы».

На чем зарабатывают блогеры

Доход блогеров условно можно разделить на две части: реклама и торговля. Под второй понимается продажа «продуктов», которые они создают сами. Речь может идти как о реальных товарах, продаваемых под личным брендом (чаще всего это косметика и одежда), так и об услугах: мастер-классы, тренинги, марафоны на разные темы.

Как отметил в беседе с «ВМ» основатель Единого рекламного агентства Владимир Алексеев, примерно 90 процентов блогеров зарабатывают только на продаже рекламы. Свою аудиторию они формируют благодаря публикациям на какую-то одну тему: путешествия, фитнес, мода, лайфстайл, красота, материнство и так далее.

— Блогер с хорошей статистикой может шикарно зарабатывать на рекламе, не продавая ничего своего, — рассказывает Алексеев. — Их доход может доходить до одного миллиона рублей в месяц.

Причем по рекламным доходам российские блогеры еще в 2020 году опередили издателей газет и журналов. А если к ним добавить еще и прибыль от продаж, то речь может идти об астрономических суммах.

Особенно популярный и прибыльный тренд последнего времени — информационный бизнес (инфобиз). Блогеры продают свои знания по самым разным темам, упаковывая их в понятный и удобный для подписчиков формат (видео- или аудиокурс, вебинар, email-рассылка, книга).

— На инфобизе можно зарабатывать сотни миллионов рублей. Причем при грамотном запуске авторского курса добиться такого дохода может даже блогер-сорокатысячник, если у него качественная аудитория, — отмечает собеседник «ВМ».

Сколько зарабатывают блогеры

Назвать средний доход блогеров довольно сложно, так как разброс слишком большой: от десятков тысяч до сотен миллионов рублей в месяц. Пять лет назад Минкомсвязи оценил их совокупный годовой доход в десять миллиардов рублей (более свежих данных нет).

По словам Алексеева, на доходы блогеров с рекламы влияет много факторов. Среди них — социальная сеть, количество и качество аудитории, активность автора, тематика блога.

— Средний доход назвать сложно — это условное понятие, — говорит он. — CPV (стоимость одного просмотра — прим. «ВМ») может быть от 0,2 до 5 рублей. То есть блогер-миллионник может зарабатывать в месяц миллион рублей только на рекламе.

Стоимость одного курса или марафона в зависимости от блогера может составить от нескольких до сотен тысяч рублей. То есть доход с продаж может в несколько раз превышать доход от рекламы.

1/3 Расценки на курс А. Митрошиной / Фото: Скриншот с сайта блогера 2/3 Расценки на курс А. Митрошиной / Фото: Скриншот с сайта блогера 3/3 Расценки на курс А. Митрошиной / Фото: Скриншот с сайта блогера

Кто такие инфоцыгане

Далеко не все блогеры продают полезные знания. Некоторые интернет-«деятели» торгуют «воздухом»: их тренинги, курсы, марафоны и прочие «продукты» не имеют никакой реальной ценности. Таких блогеров называют инфоцыганами.

Порой понять, что блогер занимается инфоцыганством не так просто. Сами инфоцыгане могут определять себя как бизнес‑ и фитнес-тренеры, мотиваторы, психологи — словом, они способны маскироваться под любую настоящую профессию.

Вычислить недобросовестных блогеров можно по двум признакам:

они обещают своим подписчикам раскрыть простой секрет счастья, финансового благополучия, красивой фигуры и в целом чего угодно;

чтобы привлечь клиентов и доказать свою успешность, инфоцыгане хвастаются шикарной жизнью, на их страничках в соцсетях можно обнаружить многочисленные фото с дорогих курортов, позирование на фоне предметов роскоши (например, спорткаров или яхт).

Один из самых яркий примеров инфоцыган — блогер Елена Блиновская (на странице в Instagram* она называет себе «феей»). Ее самый популярный «продукт» — «Марафон желаний», который, как обещает автор, поможет «начать путь к жизни своей мечты». По оценке Forbes, «фея желаний» заработала за 2020 год около 200 миллионов рублей, через ее марафоны прошли сотни тысяч человек.

По сути, инфоцыгане продают несбывшуюся мечту (подробнее об этом феномене рассказано в фильме «Как инфоцыгане продают воздух»). Но люди им верят. И закон здесь бессилен.

— Граждане страдают по собственной глупости. Если им хочется отнести деньги экстрасенсу, знахарю или блогеру-инфоцыгану — это их дело. Как вы отличите услуги, которые приносят пользу и которые ее не приносят? — отметил в разговоре с «ВМ» блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

Почему у блогеров проблемы с законом

Однако некоторые «продавцы счастья» все же заинтересовали правоохранителей. Все из-за неуплаты налогов.

Сейчас для блогеров есть несколько вариантов ведения дел. Так, они могут получить статус самозанятых или же зарегистрироваться в качестве ИП. В последнем случае при соблюдении ряда лимитов (например, доход не более 200 миллионов рублей в год) они могут воспользоваться «упрощенкой» и платить налог по ставке всего шесть процентов.

Однако блогеры нередко уклоняются от уплаты налогов, прибегая к незаконным схемам. Так, в этом месяце в нарушениях такого рода уже были уличены Валерия Чекалина (Лерчик, 10,6 миллиона подписчиков в Instagram) и Александра Митрошина (4,2 миллиона). В профиле последней утверждается, что она смогла заработать «140 миллионов рублей за час».

Обе девушки подозреваются в неуплате налогов в особо крупном размере (ст. 198 УК РФ) на сумму, превышающую полмиллиарда рублей. Им грозит огромный штраф «в размере заработной платы или иного дохода за период от восемнадцати месяцев до трех лет» или принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В обоих случаях для обхода налогового законодательства создавались подставные ИП, которые работали по «упрощенке» и платили налог по ставке 6 процентов вместо 13.

Но на рынке есть и более простые «серые» схемы.

— Порядка 80 процентов рынка работают «в серую», — утверждает Владимир Алексеев. — Деньги перекидывают с карты на карту либо отдают наличкой, либо еще как-то. Но важно отметить, что крупная компания, в том числе наше агентство, не позволит работать «в серую». В организациях с миллиардными доходами вся бухгалтерия должна быть белой — за этим строго следят.

В Госдуме блогеров уже призвали легализовать свои отношения с государством. Механизмы для этого, как заверил «ВМ» депутат Ярослав Нилов, есть.

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