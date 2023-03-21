В Госдуме призвали блогеров легализовать свои отношения с государством

Фото: Пресс-служба Госдумы

Блогерам, пытающимся уклониться от уплаты налогов, стоит «легализовать отношения с государством». В стране уже есть работающий механизм контроля их финансовой деятельности. Об этом «Вечерней Москве» сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, сейчас для блогеров есть несколько вариантов ведения дел. Так, они могут получить статус самозанятых или же зарегистрироваться в качестве ИП. В последнем случае при соблюдении ряда лимитов (например, доход не более 200 млн рублей в год — прим. «ВМ») они могут воспользоваться «упрощенкой» и платить налог по ставке всего 6 процентов.

Однако блогеры нередко уклоняются от уплаты налогов, прибегая к незаконным схемам. Так, в этом месяце в нарушениях такого рода уже были уличены Валерия Чекалина (Лерчик) и Александра Митрошина. Обе девушки подозреваются в неуплате налогов на сумму, превышающую полмиллиарда рублей.

— Механизм контроля есть, — подчеркивает Нилов. — Иначе каким образом узнали, какой был доход у этих блогеров? Значит, была какая-то контрольная закупка. Это же касается не только блогеров, но и других граждан, которые размещают рекламу или работают «в серую»: артисты, владельцы Telegram-каналов и так далее.

Блогерам следует работать в правовом поле, чтобы избежать проблем с законом, подчеркивает Нилов. Один из способов платить меньше налогов — зарегистрироваться как самозанятые. Сейчас на них распространяется льготный налоговый режим. Однако в этом случае максимальный годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

— Мы в ЛДПР выступаем с инициативой о том, чтобы льготный режим продлили как минимум на 10 лет (нынешний режим действует до 2028 года — прим. «ВМ»), — говорит Нилов.

Так или иначе, но блогерам, как и другим гражданам, следует платить налог в зависимости от дохода.

— Всем известны факты, когда блогера с большим количеством подписчиков в соцсетях привлекают для продвижения каких-то идей или рекламы. Это вещи известные. Им нужно легализовать свои отношения с государством, к тому же понятные и прозрачные механизмы для этого есть, — заключил парламентарий.

Подробнее о резонансном деле блогера Валерии Чекалиной и ее мужа — в материале «ВМ».