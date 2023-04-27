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Уголовное дело возбудили в отношении Блиновской из-за неуплаты 918 миллионов налогов

Лейла Алиева
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении Блиновской из-за неуплаты 918 миллионов налогов
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

В отношении блогерши Елены Блиновской возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 27 апреля.

По ее словам, Блиновская имела статус индивидуального предпринимателя и применяла упрощенную систему налогообложения. Получая доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов она не пожелала переходить на общую систему налогообложения. Вместо этого она формально «раздробила» бизнес и привлекла к этому 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

Таким образом блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. При этом 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, перечислив эти деньги с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций, оплатив автомобиль, который оформила на супруга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В конце марта сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении Блиновской. Уточняется, что в полицию обратились несколько клиентов, купивших у нее место на марафон.

Также в марте в нарушениях такого рода уже были уличены Валерия Чекалина (Лерчик) и Александра Митрошина. Обе девушки подозреваются в неуплате налогов на сумму, превышающую полмиллиарда рублей.

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