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Блогершу Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу РФ

Лейла Алиева
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Блогершу Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу РФ
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогершу Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 27 апреля.

— Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство, — рассказала она.

В настоящее время в доме блогерши и ее офисе проводятся обыски, заключила Иванова.

В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Уточняется, что получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не стала переходить на общую систему.

В марте этого года сразу два российских топ-блогера с многомиллионной аудиторией стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в неуплате налогов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. На чем и сколько зарабатывают блогеры, почему некоторые из них не платят налоги и что им за это грозит — в материале «Вечерней Москвы».

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