Блогершу Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу РФ
Блогершу Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 27 апреля.
— Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство, — рассказала она.
В настоящее время в доме блогерши и ее офисе проводятся обыски, заключила Иванова.
В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Уточняется, что получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не стала переходить на общую систему.
В марте этого года сразу два российских топ-блогера с многомиллионной аудиторией стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в неуплате налогов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. На чем и сколько зарабатывают блогеры, почему некоторые из них не платят налоги и что им за это грозит — в материале «Вечерней Москвы».