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Приметы и советы

Появилось видео задержания блогерши Елены Блиновской

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео задержания блогерши Елены Блиновской
Фото: Пресс-служба СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись задержания блогерши Елены Блиновской, которую подозревают в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

На кадрах Блиновская стоит рядом с автомобилем «Майбах», на котором она планировала пересечь границу РФ.

Помимо этого, сотрудники ведомства зафиксировали следственные действия в отношении задержанной, а также обыск в ее доме.

Видео: Пресс-служба СК РФ

Елену Блиновскую задержали утром в четверг при попытке пересечь границу. Причиной стало уголовное дело, возбужденное накануне. Блиновскую обвиняют по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По версии следствия, женщина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей, 43 из которых она «отмыла».

Покинуть страну блогерша пыталась и по воздуху: у нее были куплены билеты в Казахстан. В СМИ сообщают, что неизвестные предупредили женщину о возможной попытке задержания, она решила сбежать на арендованном автомобиле.

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