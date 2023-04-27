«Майбах» и билет в Казахстан: стали известны подробности задержания Блиновской

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Блогерша Елена Блиновская планировала улететь в Казахстан, однако потом передумала, ее задержали при попытке уехать в Белоруссию на «Майбахе». Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что «королева марафонов» должна была покинуть Россию в пять утра, улетев в Казахстан. Однако ее кто-то предупредил о возможном задержании в аэропорту, поэтому посреди ночи Блиновская вызвала «Майбах» с водителем и поехала в сторону Белоруссии. Пересечь границу блогерша не успела, ее задержали недалеко от Смоленска, передает РЕН ТВ.

В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что знаменитость арендовала люксовый автомобиль, чтобы выехать в Белоруссию, а уже оттуда улететь за границу. При этом источник агентства заявил, что Блиновская была задержана рано утром в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области.

В отношении блогерши уже возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Уточняется, что, получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не стала переходить на общую систему.

Также в марте в нарушениях такого рода уже были уличены Валерия Чекалина (Лерчик) и Александра Митрошина. Обе девушки подозреваются в неуплате налогов на сумму, превышающую полмиллиарда рублей.