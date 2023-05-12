Директор Алсу отказался комментировать ситуацию с неуплатой налогов певицей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Банковские счета компании, через которую певица Алсу ведет свою творческую и концертную деятельность, оказались заблокированы из-за неуплаты налогов, сообщили в ряде СМИ. Корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к директору певицы Сергею Фадееву за комментарием. Однако он отказался давать разъяснения, действительно ли исполнительница хита нулевых «Иногда» не платит налоги.

— У меня нет никаких комментариев по этому вопросу, — заявил директор певицы Фадеев.

Напомним, несколько недель назад российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в РФ начат процесс блокировки счетов знаменитостей за неуплату налогов. В первую очередь надзорное ведомство серьезно «наказывает» блогерское сообщество, нарушающее пункты российского законодательства в части неуплаты налогов, отметила глава Лиги безопасного интернета.

А звездный юрист Андрей Марочкин рассказал «ВМ», в каком случае российские блогеры смогут избежать наказания за неуплату налогов.