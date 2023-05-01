Мизулина рассказала о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в понедельник, 1 мая, о случаях блокировки Федеральной налоговой службой банковских счетов блогеров за неуплату налогов.

— Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество, — поделилась она.

Также Мизулина в своем Telegram-канале высказала предположение о возможности еще одного громкого скандала в связи с неуплатой налогов кем-нибудь из блогеров.

Как стало известно, Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников также проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Все вышеперечисленные лица попали в черный список, который составило МВД России.

27 апреля блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Что известно о Блиновской, почему ею заинтересовались правоохранители и какое наказание может ожидать блогера — в материале «Вечерней Москвы».