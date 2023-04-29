Mash: Инстасамку, Крида, Гасанова и других блогеров проверят на причастность к неуплате налогов

Фото: официальный Telegram-канал Инстасамки

Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников также проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, все вышеперечисленные лица попали в черный список, который составило МВД России. Отмечается, что он появился еще до громких арестов, а уже задержанные блогеры были в первых строчках данного перечня.

Из списка можно выйти, если погасить долг по налогам, говорится в публикации.

Блогера Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась. На заседании суда женщина просила не заключать ее под домашний арест, а просто запретить определенные действия, но суд принял сторону обвинения.

Блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, и ее мужа также обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. По версии следствия, за два года семья блогеров не заплатила в бюджет более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».