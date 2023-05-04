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Приметы и советы

Адвокаты Блиновской обжаловали домашний арест блогера

Степан Жирнов
Происшествия
Адвокаты Блиновской обжаловали домашний арест блогера
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба от стороны защиты блогера Елены Блиновской. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 4 мая.

По словам собеседника «ВМ», сторона защиты просит изменить меру пресечения: вместо домашнего ареста избрать запрет определенных действий.

Примечательно, что именно эту меру пресечения просили адвокаты блогера и на заседании Пресненского районного суда 28 апреля. Однако суд решил иначе и отправил женщину под домашний арест. В данный момент Блиновская находится в своем загородном коттедже в Подмосковье.

Блогер была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной задержания стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась.

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