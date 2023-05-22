Избили и заколотили дверь гвоздями: что известно о гибели 11-летнего мальчика в пожаре в Раменском

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Московская область, Раменский городской округ, посёлок Дубовая Роща Карта всех событий

19 мая в поселке Дубовая Роща в Раменском городском округе произошел пожар в сарае, который стоял на отшибе. Внутри деревянного строения находился 11-летний ребенок. Он погиб. Позже выяснилось, что в сарае его заперли несколько детей: три мальчика и девочка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Что известно об этой трагедии и какие версии произошедшего есть на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».

Сгорел заживо

Погибший ребенок переехал с родителями из Оренбурга в Раменское недавно. По словам знакомых и друзей семьи, мальчик был добрым и отзывчивым, никому не хамил, помогал младшим и был старостой в группе.

Подросток занимался дзюдо и подавал большие надежды, участвовал в соревнованиях и занимал призовые места. В пятницу, 19 мая, он после тренировки отправился в поселок, погулять со своим другом.

По данным Telegram-канал «Осторожно, Москва», очевидцы, а также тренер погибшего сообщили, что их видели в компании местных ребят с плохой репутацией. В этот раз между ними завязалась драка, в результате которой 11-летнего мальчика затащили в сарай, закрыли на засов и заколотили дверь гвоздями.

Тренер погибшего мальчика сообщил Пятому каналу, что группе хулиганов: трем молодым людям и девушке, попытался помешать другой местный мальчик, однако ему пригрозили расправой, если он вмешается. После этого подростки убежали в магазин, а когда вернулись, начался пожар.

— Я думаю, что, скорее всего, его ударили и туда бросили. Потому что тело лежало посередине лицом вверх. Если так лежит, значит, его просто туда затащили. Да и эту дверь можно было спокойно выбить, вылезти и уйти. Скорее всего, уже был без сознания. А они еще успели сбегать за розжигом для костра. Я не удивлюсь, что они, может быть, даже разожгли розжигом, — прокомментировал произошедшее тренер погибшего.

Фото: vk/akademiya_judo_dinamo

На то, что расправа умышленна, намекают и жители поселка. Так, по данным РЕН ТВ, мужчина с женой во время прогулки заметили в отдалении всполохи огня и решил узнать, что происходит. Подойдя ближе они увидели горящий сарай, вокруг которого бегали дети и кричали, что внутри заперт мальчик.

Очевидец, вместе с прибежавшим соседом, схватили лопаты и начали засыпать огонь землей, а после разбирать постройку, чтобы вызволить мальчика. Но когда крышу и стену убрали, пламя разбушевалось настолько, что попасть внутрь было уже нельзя. К этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники экстренных и правоохранительных служб.

После ликвидации возгорания внутри сарая обнаружили обгоревшее тело 11-летнего ребенка.

Версии произошедшего и наказание

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц. По версии ведомства, дети заперли мальчика внутри в ходе ссоры. Однако предварительные результаты экспертизы показали, что возгорание началось внутри помещения. Выяснение обстоятельств продолжается, для чего у детей изъяли мобильные телефоны для изучения. Также следователи провели опросы очевидцев и назначили дополнительные экспертизы.

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Местные жители, как и тренер, не верят в то, что мальчик мог поджечь помещение сам. Виновными они считают 13-летнего подростка, который пользуется плохой репутацией. Примечательно, что место происшествия подозреваемый вместе с компанией покинул не сразу. Дети еще некоторое время были рядом с горящим сараем, но не звали на помощь. Увезли их только перед приездом отца погибшего, сообщил «360» со ссылкой на источник.

Как сообщил «Вечерней Москве» адвокат Алексей Цыганов, действия подростков могут быть квалифицированы по статье «Убийство» УК РФ. По этому особо тяжкому преступлению ответственность наступает с 14 лет. При этом несовершеннолетних фигурантов не могут лишить свободы более чем на десять лет.

— В случае если следствие докажет, что поджог совершили именно подростки, то они понесут ответственность за умышленное уничтожение имущества при отягчающих обстоятельствах, в данном случае это поджог и гибель ребенка. За такое преступление им могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, — отметил специалист.

Фото: vk/akademiya_judo_dinamo

При этом Цыганов подчеркнул, что если детям еще нет 14 лет, то никакого уголовного наказания они не понесут. Однако их родители обязаны будут возместить пострадавшим сторонам нанесенный ущерб денежной компенсацией по статьям Гражданского кодекса.

Но говорить об этом рано. Пока у следователей нет подозреваемых. Также мать погибшего сообщила «Известиям», что родители подростков, которые заперли ее ребенка в сарае, не связались с ней и не предложили своей помощи. На месте трагедии местные жители воздвигли импровизированный стихийный мемориал.