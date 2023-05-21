Дети в Раменском заперли 11-летнего мальчика в сарае, где он сгорел заживо

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В подмосковном Раменском дети заперли 11-летнего мальчика в сарае, после чего в постройке произошло возгорание. Ребенок погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в воскресенье, 21 мая.

По предварительным данным, дети поссорились с мальчиком. Они решили запереть его в сарае, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. В дальнейшем внутри помещения произошло возгорание.

Самостоятельно дети не смогли отпереть дверь, поэтому обратились за помощью к прохожим. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые в ходе тушения пожара обнаружили внутри помещения тело мальчика.

Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по данному факту. Установлен круг очевидцев происшествия, включая участвовавших в инциденте детей.

Криминалисты совместно с сотрудниками МЧС России провели осмотр места. Назначена пожарно-техническая экспертиза с целью точного определения очага возгорания и причин, сообщила собеседница «ВМ».

Другой пожар, где погиб ребенок, произошел в Иркутской области. Возгорание произошло в квартире жилого дома, где находились пятилетний мальчик и его восьмилетняя сестра. В результате возгорания младший ребенок погиб, а девочку госпитализировали с ожогами.