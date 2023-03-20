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Ребенок погиб при пожаре в Иркутской области

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в Иркутской области
Фото: Пресс-служба СУ СК по Иркутской области

В Иркутской области произошел пожар, в результате которого один ребенок погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России в понедельник, 20 марта.

По информации ведомства, возгорание произошло 18 марта в квартире жилого дома на Профсоюзной улице в городе Усть-Илимске. На тот момент в помещении находились только пятилетний мальчик и его восьмилетняя сестра. Отец был на работе, а мать ушла к соседям.

Ребенок погиб при пожаре в Иркутской области Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области

В результате возгорания младший ребенок погиб, а девочку госпитализировали с ожогами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Другой пожар произошел в Духовском переулке в Москве. В результате возгорания погиб человек. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

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