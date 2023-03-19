СК проводит проверку по факту гибели человека в результате пожара в Духовском переулке

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Москва, Духовской переулок, 20кА Карта всех событий

Симоновский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели человека в результате пожара, произошедшего на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в воскресенье, 19 марта.

Пожар произошел вечером 19 марта в квартире в Духовском переулке. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание электрической проводки.

— Для установления точной причины возгорания следствием назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала Иванова.

Кроме того, проверку проводит и Симоновская межрайонная прокуратура. По ее завершении специалистами будет принято процессуальное решение.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в квартире жилого дома в Духовском переулке, дом 20, корпус А. В результате пожара один человек погиб, а еще трое пострадали. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.