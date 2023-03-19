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Три человека пострадали в результате пожара в квартире в Духовском переулке

Евгений Силаев
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Три человека пострадали в результате пожара в квартире в Духовском переулке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Духовской переулок, 20кА Карта всех событий

Три человека пострадали в результате пожара в квартире жилого дома в Духовском переулке, дом 20, корпус А, еще один житель погиб. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 19 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Причиной произошедшего стало возгорание личных вещей и мебели. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб, еще трое пострадали.

Помимо этого, в результате пожара на улице 26 Бакинских Комиссаров погиб один человек. Причиной трагедии стало возгорание личных вещей.

Другой инцидент произошел по адресу улица Свободы, дом 35. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электроподстанции. На месте работали сотрудники МЧС России по Москве.

По уточненным данным, в здании электроподстанции произошло возгорание электрощита на площади 100 квадратных метров. Также было зафиксировано горение электрокабеля площадью 40 погонных метров.

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