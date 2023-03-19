МЧС приступило к ликвидации пожара на Тушинском машиностроительном заводе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Свободы, 35 Карта всех событий

Сотрудники МЧС России приступили к тушению пожара на территории Тушинского машиностроительного завода. Об «Вечерней Москве» в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

— По нашей информации происходит возгорание по адресу улица Свободы, дом 35. Что именно горит и площадь возгорания — на данный момент уточняется. Наши подразделения находятся на месте и осуществляют тушение. Сведений о пострадавших не поступало, — рассказали в ведомстве.

По информации источника «ВМ», на станции произошло возгорание электрощитов трансформатора и трансформаторного масла. Горение ликвидировано, площадь пожара выясняется.

Инцидент, котором идет речь, произошел на территории Тушинского машиностроительного завода. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электроподстанции.