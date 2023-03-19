Электроподстанция загорелась на территории Тушинского машиностроительного завода
На территории Тушинского машиностроительного завода загорелась питающая предприятие электроподстанция. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 19 марта, сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу улица Свободы, дом 35. Подробности произошедшего и информация о пострадавших выясняются.
Еще один пожар произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.
Всего для борьбы с огнем привлекли 34 единицы техники и 117 человек, в том числе от МЧС России 26 единиц техники, 92 человека. В результате инцидента пострадал один человек.