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Электроподстанция загорелась на территории Тушинского машиностроительного завода

Евгений Силаев
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Электроподстанция загорелась на территории Тушинского машиностроительного завода
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, улица Свободы, 35 Карта всех событий

На территории Тушинского машиностроительного завода загорелась питающая предприятие электроподстанция. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 19 марта, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу улица Свободы, дом 35. Подробности произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

Еще один пожар произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

Всего для борьбы с огнем привлекли 34 единицы техники и 117 человек, в том числе от МЧС России 26 единиц техники, 92 человека. В результате инцидента пострадал один человек.

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