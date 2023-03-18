МЧС объявило о ликвидации пожара на предприятии в Долгопрудном

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Московская область, Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5В Карта всех событий

Пожар в подмосковном Долгопрудном, где горела емкость с химической жидкостью, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в субботу, 18 марта.

Ликвидация открытого горения, как уточняется, произошла в 20:38. В результате происшествия есть один пострадавший.

Всего на борьбу с огнем привлекли 34 единицы техники и 117 человек, в том числе от МЧС России: 26 единиц техники, 92 человека, отмечается на сайте ведомства.

Инцидент произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в подмосковном городе Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Пожару был присвоен третий ранг сложности.