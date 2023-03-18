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Пожар на химзаводе произошел в Долгопрудном

Евгений Жуков
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Пожар на химзаводе произошел в Долгопрудном
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5Б Карта всех событий

Возгорание произошло на химзаводе «Тонкий Органический Синтез» в подмосковном городе Долгопрудном. Об этом в субботу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранится талловое масло. В результате инцидента пострадал один человек, являющийся сотрудником данного предприятия.

Сам объект расположен по адресу Лихачевский проезд, дом № 5в. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Еще один пожар произошел 16 марта в поселке Горки-25 Дмитровского городского округа, в офисе местной управляющей компании.

Причиной стал умышленный поджог: слесарь фирмы, которого решили уволить, отомстил работодателю. Он облил помещение и четверых сотрудников, после чего совершил поджог.

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