Пожар на химзаводе произошел в Долгопрудном

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская область, Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5Б Карта всех событий

Возгорание произошло на химзаводе «Тонкий Органический Синтез» в подмосковном городе Долгопрудном. Об этом в субботу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранится талловое масло. В результате инцидента пострадал один человек, являющийся сотрудником данного предприятия.

Сам объект расположен по адресу Лихачевский проезд, дом № 5в. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Еще один пожар произошел 16 марта в поселке Горки-25 Дмитровского городского округа, в офисе местной управляющей компании.

Причиной стал умышленный поджог: слесарь фирмы, которого решили уволить, отомстил работодателю. Он облил помещение и четверых сотрудников, после чего совершил поджог.