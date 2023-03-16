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Уволенный сотрудник поджег офис работодателя в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Уволенный сотрудник поджег офис работодателя в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Московская область, Дмитровский городской округ, посёлок дома отдыха Горки, посёлок Горки-25 Карта всех событий

В Подмосковье уволенный сотрудник отомстил работодателю и поджег офисное здание. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 16 марта.

По ее словам, инцидент произошел в районе 11 часов утра в поселке дома отдыха Горки-25. Слесарь, которого решили уволить, отомстил работодателю и поджег офис местной управляющей компании.

В результате пожара пострадало несколько человек: с ожогами различной степени их доставили в местную больницу. Подозреваемого задержали.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл Дмитровский городской прокурор Андрей Пашков.

Другой пожар произошел в Ростове-на-Дону. В результате неисправности электросети загорелось здание погрануправления ФСБ. Площадь составила более 800 квадратных метров. У строения обрушились стены. В результате один человек погиб и еще двое пострадали.

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