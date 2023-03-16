Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

При пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом стало известно в четверг, 16 марта.

Как сообщил РЕН ТВ, одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, второго госпитализировали.

Ранее стало известно, что в доме № 20 на улице Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь распространился на площади 880 квадратных метров. Этому способствовали 10 тонн горюче-смазочных материалов, которые хранились на втором этаже.

Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент начала пожара. Сперва были слышны громкие звуки, из-за которых у припаркованных невдалеке машин сработали сигнализации, а после из-под крыши здания на большой площади повалил густой дым.