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Площадь пожара в Ростове-на-Дону достигла почти тысячи квадратных метров

Степан Жирнов
Происшествия
Площадь пожара в Ростове-на-Дону достигла почти тысячи квадратных метров
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Площадь пожара в здании на территории регионального погрануправления ФСБ увеличилась до 880 квадратных метров. Об этом стало известно в четверг, 16 марта.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Горит двухэтажное складское помещение. Оно полностью охвачено огнем, сообщил Telegram-канал «112».

Возгорание, о котором идет речь, произошло на улице Сиверса в доме № 20 в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, пожару предшествовал взрыв внутри здания. Пожар начался из-за короткого замыкания, после чего огонь дошел до горюче-смазочных материалов. По данным СМИ, на втором этаже здания их хранилось около 10 тонн.

Появилось видео с места происшествия.

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