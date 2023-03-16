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Появилось видео пожара пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону

Никита Худяков
Происшествия
Появилось видео пожара пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону
Фото: t.me/chpmoscow

Опубликованы кадры пожара, который произошел на территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео появилось в четверг, 16 марта.

На кадрах видно большое количество дыма. Местные жители утверждают, что перед пожаром был слышен взрыв, передает Telegram-канал «ЧП/Москва».

Видео: Telegram / ЧП / Москва

Возгорание произошло по адресу Сиверса, 20. В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону заявили, что в данный момент подразделения выехали на тушение. Дополнительная информация, касающаяся возгорания, уточняется.

Ночью 14 марта на территории Свердловской области загорелся металлический ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано порядка 25 человек и шести единиц спасательной техники.

Ростов-на Дону ФСБ Пожары
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