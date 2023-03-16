Появилось видео пожара пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: t.me/chpmoscow

Опубликованы кадры пожара, который произошел на территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео появилось в четверг, 16 марта.

На кадрах видно большое количество дыма. Местные жители утверждают, что перед пожаром был слышен взрыв, передает Telegram-канал «ЧП/Москва».

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Возгорание произошло по адресу Сиверса, 20. В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону заявили, что в данный момент подразделения выехали на тушение. Дополнительная информация, касающаяся возгорания, уточняется.

Ночью 14 марта на территории Свердловской области загорелся металлический ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано порядка 25 человек и шести единиц спасательной техники.