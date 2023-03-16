Пожар произошел на территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону

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На территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20. Подразделения выехали, — заявил представитель ведомства.

Он также добавил, что дополнительная информация, касающаяся возгорания, уточняется. Команда огнеборцев в настоящее время уже выехала на место происшествия, передает РИА Новости.

Ночью 14 марта на территории Свердловской области загорелся металлический ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано порядка 25 человек и шести единиц спасательной техники.

Недавно крупный пожар произошел на складе на Зеленой улице в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания составила порядка четырех тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены 83 человека и 23 единицы техники.