Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Одинцове

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Московская область, Одинцово, Зелёная улица Карта всех событий

Пожар произошел на складе на Зеленой улице в подмосковном Одинцове. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Горит склад в Одинцове. У здания обрушилась кровля на площади две тысячи квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

Область возгорания на данный момент превышает четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекается 83 человека и 23 единицы техники.

Недавно на юге столицы было зафиксировано возгорание в здании больницы. Инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания шел густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС РФ было эвакуировано 25 человек. Данные о пострадавших не уточнялись.

Еще одно возгорание произошло в этот же день на северо-востоке Москвы. Из-за пожара в административном здании на улице Академика Королева организовали массовую эвакуацию людей.