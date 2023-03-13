Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Одинцове

Евгений Белоусов
Происшествия
Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Одинцове
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, Одинцово, Зелёная улица Карта всех событий

Пожар произошел на складе на Зеленой улице в подмосковном Одинцове. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Горит склад в Одинцове. У здания обрушилась кровля на площади две тысячи квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

Область возгорания на данный момент превышает четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекается 83 человека и 23 единицы техники.

Недавно на юге столицы было зафиксировано возгорание в здании больницы. Инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания шел густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС РФ было эвакуировано 25 человек. Данные о пострадавших не уточнялись.

Еще одно возгорание произошло в этот же день на северо-востоке Москвы. Из-за пожара в административном здании на улице Академика Королева организовали массовую эвакуацию людей.

Подмосковье Одинцово Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте