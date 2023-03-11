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Возгорание произошло в больнице на юге Москвы

Евгений Жуков
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Возгорание произошло в больнице на юге Москвы
Фото: АГН Москва
Москва, 5-й Донской проезд, 21А Карта всех событий

На юге столицы зафиксировано возгорание в здании больницы. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания в настоящее время идет густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС России было эвакуировано 25 человек. Данные по пострадавшим уточняются.

Еще одно возгорание произошло на северо-востоке Москвы. Из-за пожара в административном здании на улице Академика Королева организовали массовую эвакуацию людей.

Позже стало известно о ликвидации возгорания на площади 50 квадратных метров. Всего с этажей постройки спасли пять человек. Информации о пострадавших не поступало.

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