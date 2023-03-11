Пожар в здании на улице Академика Королева ликвидирован

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, улица Академика Королёва, 13 Карта всех событий

Пожар в административном здании на улице Академика Королева ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— В 16:45 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на данный момент происходит пролив отдельных очагов возгорания. Всего с этажей постройки спасли пять человек. Информации о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе.

Из-за возгорания в административном здании произошла массовая эвакуация людей. На место происшествия направили профильных специалистов.

В результате проделанных работ было спасено четыре человека. Пожару был присвоен ранг первой категории.