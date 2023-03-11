Возгорание в здании на улице Академика Королева локализовали

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Москва, улица Академика Королёва, 13 Карта всех событий

Возгорание в девятиэтажном административном здании на улице Академика Королева было локализовано специалистами. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», открытое горение, происходящее на первом этаже, было сбито. В настоящее время фиксируются хлопки при взаимодействии с водой, их природа выясняется. Площадь огня также уточняется.

Специалисты спасли четыре человека. Пожару был присвоен ранг первой категории. По информации ГУ МЧС России по Москве, сведений о пострадавших не поступало.

Из-за возгорания в административном здании произошла массовая эвакуация людей. На месте происшествия работают профильные специалисты.