Возгорание в здании на улице Академика Королева локализовали
Возгорание в девятиэтажном административном здании на улице Академика Королева было локализовано специалистами. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», открытое горение, происходящее на первом этаже, было сбито. В настоящее время фиксируются хлопки при взаимодействии с водой, их природа выясняется. Площадь огня также уточняется.
Специалисты спасли четыре человека. Пожару был присвоен ранг первой категории. По информации ГУ МЧС России по Москве, сведений о пострадавших не поступало.
Из-за возгорания в административном здании произошла массовая эвакуация людей. На месте происшествия работают профильные специалисты.