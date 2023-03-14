Крупный пожар на площади 1600 квадратных метров произошел в Свердловской области

Фото: МЧС России

Металлический ангар загорелся на площади 1600 квадратных метров на территории Свердловской области. По предварительным данным пострадавших нет, сообщили во вторник, 14 марта, в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, в городе Тавда произошло возгорание металлического ангара. Как уточняется на канале ведомства в Telegram, в ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и шести единиц спасательной техники.

Накануне крупный пожар произошел на складе на Зеленой улице в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания составила порядка четырех тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены 83 человека и 23 единицы техники.

Недавно на юге столицы было зафиксировано возгорание в здании больницы. Инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания шел густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС РФ было эвакуировано 25 человек. Данные о пострадавших не уточнялись.