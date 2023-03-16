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Начало пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону попало на видео

Степан Жирнов
Происшествия
Начало пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону попало на видео
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Появилась видеозапись, на которой запечатлено начало пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Ее опубликовали в четверг, 16 марта.

На видеозаписи, появившейся в распоряжении РЕН ТВ, можно разглядеть, как белый дым начинает валить из окон горящего здания.

Ранее стало известно, что в доме № 20 на улице Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь распространился на площади 880 квадратных метров.

В результате инцидента пострадал один человек.

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