Начало пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону попало на видео

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Появилась видеозапись, на которой запечатлено начало пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Ее опубликовали в четверг, 16 марта.

На видеозаписи, появившейся в распоряжении РЕН ТВ, можно разглядеть, как белый дым начинает валить из окон горящего здания.

Ранее стало известно, что в доме № 20 на улице Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь распространился на площади 880 квадратных метров.

В результате инцидента пострадал один человек.