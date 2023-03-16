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Один человек пострадал при пожаре в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону

Степан Жирнов
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Из-за пожара в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону пострадал один человек. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта.

По предварительным данным, 36-летний мужчина был госпитализирован. Как сообщил Telegram-канал «112», у пострадавшего диагностированы ожоги, перелом и закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее стало известно, что в доме № 20 на улице Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь распространился на площади 880 квадратных метров. Этому способствовали 10 тонн горюче-смазочных материалов, которые хранились на втором этаже.

Ростов-на-Дону ФСБ Пострадавшие Пожары
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