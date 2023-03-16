В здании погрануправления ФСБ России в Ростове-на-Дону из-за пожара обрушились две стены
В здании погрануправления ФСБ России в Ростове-на-Дону из-за пожара произошло обрушение двух стен. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри здания. Огонь распространился до помещений, в которых хранились горюче-смазочные материалы, после чего произошла серия взрывов. Для тушения были привлечены 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России.
В своем Telegram-канале губернатор отметил, что угрозы распространения огня на соседние здания нет. Но в целях обеспечения безопасности жителей близлежащих домов эвакуировали.
В данный момент ведутся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Пожар, о котором идет речь, произошел в Ростове-на-Дону на улице Сиверса в доме № 20, в котором расположены хозяйственные помещения погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Огонь распространился на площади 880 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб и еще двое пострадали.