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Человек погиб в результате пожара в квартире на улице 26 Бакинских Комиссаров

Евгений Силаев
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Человек погиб в результате пожара в квартире на улице 26 Бакинских Комиссаров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, улица 26 Бакинских Комиссаров, 8 Карта всех событий

В результате пожара в квартире жилого дома, расположенного по адресу улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 8, погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 19 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Причиной пожара стало возгорание личных вещей. В настоящий момент горение, площадь которого составила пять квадратных метров, ликвидировано.

В очаге пожара нашли тело одного погибшего. О других пострадавших в данный момент не сообщается.

Еще одно возгорание произошло в поселке Щапово Троицкого административного округа. Там загорелись три грузовых автомобиля. На текущий момент пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Другой пожар произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло.

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