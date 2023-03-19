Три грузовых автомобиля загорелись в поселке Щапово

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, поселение Щаповское, посёлок Щапово Карта всех событий

В поселке Щапово Троицкого административного округа загорелись три грузовых автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 19 марта, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», площадь огня составила 25 квадратных метров. На текущий момент возгорание уже ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще один пожар произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

Всего на борьбу с огнем привлекли 34 единицы техники и 117 человек, в том числе от МЧС России 26 единиц техники, 92 человека. В результате инцидента пострадал один человек.