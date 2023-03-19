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Пожар на электростанции Тушинского машиностроительного завода ликвидировали

Евгений Силаев
Происшествия
Пожар на электростанции Тушинского машиностроительного завода ликвидировали
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали возгорание электростанции, питающей Тушинский автомобильный завод. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 18:32. Информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что в здании произошло возгорание электрощита на площади 100 квадратных метров. Также было зафиксировано горение электрокабеля площадью 40 погонных метров, сообщили в ГУ МЧС.

Инцидент, котором идет речь, произошел на территории Тушинского машиностроительного завода. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электроподстанции.

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