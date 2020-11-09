Тяжелое детство и агрессия: ужасающие подробности жизни расстрелявшего сослуживцев солдата в Воронеже

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На военном аэродроме Балтимор в Воронеже произошло ЧП. Солдат-срочник из части № 23326 завладел оружием офицера и застрелил троих своих сослуживцев. По данным портала «Моё! Online», стрельба случилась в районе пяти утра. Военный напал на людей с топором, отобрал у одного из них оружие и начал стрельбу.



Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил, что на аэродроме Балтимор есть погибшие.

— Три человека погибли во время ЧП, — сообщил он, не уточнив подробностей.

По данным информагентства, преступник бежал с военной базы и находится в розыске. В городе объявлен план «Перехват».

В другом сообщении ТАСС говорится, что солдат после того, как устроил стрельбу из пистолета, отобранного у офицера, «забаррикадировался на территории части». По данным агентства, убитыми были два офицера и один солдат-срочник.

Телеграм-каналы Mash и «Опер слил» позже уточнили имя преступника. Им оказался 20-летний Антон Макаров. По информации Mash, он застрелил дежурного по полку и водителя.

По версии Mash, инцидент развивался следующим образом:

— Около пяти утра призывник Антон Макаров из бомбардировочного полка военной части 45117 вступил в словесный конфликт с майором Ермолаевым, который прибыл с проверкой наряда. Отобрал его табельный пистолет Макарова и 16 патронов и выстрелил в офицера. К Ермолаеву подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, призывник выстрелил и в него. Позже выстрелил еще в одного солдата (он скончался к восьми утра) и сбежал из части.

А так обстоятельства ЧП передает телеграм-канал Baza со ссылкой на следователей:

— Парень был в наряде, когда к нему подошел дежурный по полку с проверкой. В какой-то момент он отвернулся, Макаров взял с пожарного щита топор и ударил его в спину, после чего вытащил пистолет и убил. После этого солдат пошел в комнату личного состава — там кто-то из старших заметил Макарова, который должен был стоять в наряде, и послал его дежурить дальше. В ответ он достал пистолет и выстрелил в сослуживца. На шум прибежал водитель — пуля настигла и его.

Макаров пытался «построить» тех, кто остался на базе, скомандовав «Встали, построились!». Кто-то попытался бежать, военный выстрелил ему в спину и сбежал. Его поисками занимаются Росгвардия, МВД и ФСБ.

На место ЧП прибыл ОМОН. Военный аэродром Балтимор оцеплен.

Имена погибших уже известны. Это майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Ранен также рядовой Фирсов. Он доставлен в больницу, за его жизнь «борются врачи», пишет Mash. Фирсов «госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку», передает правительство Воронежа.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники дал некоторые подробности о личности Антона Макарова. В школе он был «агрессивным ребенком». Так о нем до сих пор отзываются одноклассники. По словам его учителей, мальчика воспитывали бабушка и дедушка. Когда Антон учился во втором классе, его мама уехала в Израиль. С ней он не разговаривал с июня. «Характер у него был очень сложный, конфликтный», — говорят учителя.

Канал Baza уточнил, что Макаров до военной службы учился на полицейского в воронежском институте МВД. После второго курса он ушел в армию. Его преподаватели вспоминают Макарова как «вспыльчивого, агрессивного, недисциплинированного» студента. По словам однокурсника, Антон порой вел себя неадекватно, мог «внезапно закричать». У института усилена охрана. Преподаватели боятся, что преступник может явиться к ним.

У дома Макарова дежурит полиция. Военный все еще разыскивается. Власти региона говорят, что он «не покидал расположения части». На странице в соцсети «ВКонтакте» под названием «Типичный Воронеж» указано место прописки Макарова — улица 45-й Стрелковой дивизии. Данные взяты из «ориентировки от МВД по Воронежской области».

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