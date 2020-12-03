«Страдала от проблем с памятью и плохо ходила»: появились подробности жизни актрисы Акимовой

Фото: ramt.ru / Российский академический Молодежный театр

Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Погибшая при странных обстоятельствах актриса РАМТ Нина Акимова в последнее время страдала из-за проблем с памятью и плохо ходила. Об этом «Вечерней Москве» рассказал знакомый женщины — актер и режиссер Алексей Блохин.

Тело погибшей артистки было обнаружено в ее квартире на Мосфильмовской улице. Предположительно, смерть наступила от естественных причин, однако сотрудники правоохранительных органов все равно проводят проверку — на лице женщины обнаружили гематомы и ссадины. Также в августе прошлого года Акимову уже госпитализировали с побоями, тогда предполагалось, что ее избил кто-то из родных.

— Я могу сказать, что это была очень отзывчивая и добрая женщина, талантливая актриса, — заявил Блохин. — Понятно, что в последнее время она мало играла в силу возраста, плохо ходила. Тут уж ничего не поделаешь — вопросы возраста. Но по отношению ко мне это был такой доброжелательный и любящий человек! Сама талантливая, она так любила других талантливых людей. К сожалению, таких, как она, становится все меньше и меньше.

— Она жила одна? Были с кем-то конфликты?

— Этого не знаю. Я не видел ее со времен пандемии, получается, последний раз в январе или феврале. Понятно, что была немощь, плохо ходила, что-то забывала, но вполне достойно себя чувствовала. Следов насилия на ней я никогда не видел.

Нина Акимова скончалась в возрасте 75 лет. Она работала в РАМТ с 1983 года. Женщина успела сыграть в десятках фильмов, сериалов и театральных постановках самых разных жанров, и, как отметили в некрологе РАМТ, до последнего выходила на сцену в образе миссис Тэтчер в спектакле «Приключения Тома Сойера».

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