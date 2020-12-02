«Хайп по полной»: знакомый рассказал о жизни погибшей в прямом эфире девушки

Фото: YouTube.com / Квадратный бестиарий

Во время трэш-стрима блогера Стаса Решетникова, более известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все подробности инцидента. Но в Сети уже активно обсуждают возможные версии произошедшего. «Вечерняя Москва» решила узнать подробности этой истории.

Как рассказал корреспонденту «ВМ» знакомый Валентины Андрей Бакулин, с погибшей девушкой он был знаком давно, они вместе учились в одной школе на Кубани.

— У нее очень тяжело сложилась жизнь. Сначала Валя потеряла родных: бабушку, маму, отец с ними не жил никогда, насколько мне известно. После знакомства со Стасом она очень изменилась. Они снимали ужасные видео, контент содержал немало сцен насилия и унижений. Валя просто всеми возможными путями пыталась добиться успеха, стать знаменитой, поэтому знакомство с блогером ей было только на руку.

Собеседник «ВМ» также отметил, что у молодых людей завязался роман, и они хотели создать семью.

— Но нужно сказать, что Стас во время их общих стримов специально проводил жестокие действия над ней, чтобы получить больше зрительской аудитории. Людей привлекали подобные зрелища, но не все их способны были вынести, — рассказал он.

Молодой человек также отметил, что возможной причиной смерти девушки могло стать переохлаждение, потому что, по его словам, зрители заплатили около 1000 долларов, чтобы Стас выставил Валентину на балкон без верхней одежды, где девушка могла замерзнуть и умереть.

По данным ряда СМИ, инцидент произошел в ночь на 2 декабря. В настоящий момент записи произошедшего на YouTube-канале Решетникова нет, однако фрагменты видео случившегося успели разойтись по социальным сетям. На одном из роликов видно, что в комнате на полу лежит девушка в нижнем белье. Решетников называет ее Валей, пытается привести ее в чувство, трясет и плачет. В итоге Reeflay, предполагая, что девушка умерла, перетаскивает подругу на диван, вызывает скорую и полицию.

Согласно официальным данным, 2 декабря утром бригадой скорой помощи констатирована смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По факту произошедшего назначен комплекс экспертиз. Проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

«Получить хайп по полной»

Идеология подобных стримов заключается в том, что во время прямого эфира участники за финансовое вознаграждение выполняют различные экстремальные, а порой и унизительные действия. Как отметила в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Юлия Иванова, «хайп» и «трэш» — два современных слова, без которых нынешняя молодежь жить не может:

— Мы живем в период резкого падения нравов, где маркером успеха считается количество подписчиков в социальных сетях, а не достоинство и репутация человека вне Сети. Люди готовы совершать абсолютно бездумные поступки для привлечения зрителей. И эти ребята стали жертвами подобных жестоких игр. В такой период рассудок затуманен желанием стать популярнее, получить хайп по полной, что называется, — отметила она.

Собеседница «ВМ» отметила, что это уже не первый случай, когда блогеры в прямом эфире наносят друг другу непоправимый вред организму.

— Я уверена, что это и не последний случай. Достаточно зайти в прямые трансляции в Тик-Ток, YouTube, где люди занимаются практически антисоциальным деяниями, единственным для них ограничителем выступают модераторы и правила сообщества, при нарушении которых пользователя могут заблокировать.

Эксперт отметила, чтобы снизить подобные случаи, видимо, нужно ужесточить условия использования онлайн-трансляций не только на уровне приложений, но и на законодательном уровне.

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