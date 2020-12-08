«Мы не полиция нравов»: Сябитова — об осужденном за педофилию участнике «Давай поженимся»

Фото: youtube.com / Эмпатия Манучи

Ведущая программ на Первом канале Роза Сябитова прокомментировала отправление в колонию петербуржца Руслана Казанцева, участвовавшего в ток-шоу «Давай поженимся!».

Она говорит, что на программу приходит так много гостей, что отследить жизнь каждого из них невозможно.

— Я не слышала про эту историю. Откуда? Мы сейчас снимаем новогодние программы. Мы снимаем по четыре программы в день. Я вообще не отслеживаю истории наших героев и понятия не имею, что с ними происходит. Ничего сказать не могу. Это вообще к нашей программе не имеет отношения. Я даже не знаю, что сказать, — заявила телеведущая.

При выборе гостей есть стандартная процедура проверки по паспорту, отметила Сябитова.

— Есть стандартная система проверки участников шоу, паспортные данные. Мы проверяем, что этот паспорт настоящий. Иванов Иван Иванович. Вот паспорт, вот фотография. Все остальное — со слов. Представьте, мы снимаем четыре дня по четыре программы в сутки, 90 историй, 6 бригад. Мы же про любовь говорим. Мы не копаемся. Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь. У нас программа о проблеме одиночества. Такое прокомментировать не могу, мы не какое-то криминальное шоу, — добавила она.

Напомним, ранее житель Санкт-Петербурга Руслан Казанцев был отправлен в колонию за педофилию. В 2018 году участвовал в качестве жениха в ток-шоу «Давай поженимся». Злоумышленника арестовали летом после того, как в МВД обратилась мама 7-летней девочки. Она рассказала женщине, что Казанцев водил ее и подруг к себе домой и «совершал действия сексуального характера». Помимо представителей семилетней девочки, в суде участвовали и представители другой пострадавшей, 12-летней девочки.

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