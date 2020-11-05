«Обратная сторона»: Сябитова рассказала, почему сайты знакомств не помогут Корчевникову найти жену

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Один из популярных ведущих на российском телевидении Борис Корчевников зарегистрировался на сайте знакомств. Судя по всему, артист настроен решительно — в его профиле красуется фотография, на которой он позирует с ребенком на руках. «Вечерняя Москва» связалась с главной свахой страны, соведущей программы «Давай поженимся!» Розой Сябитовой, которая рассказала, сможет ли Корчевников найти настоящую любовь в интернете.

Отметим, что телеведущий создал аккаунт на сайте знакомств в прямом эфире передачи «Судьба человека». Сябитова не исключает, что это мог быть просто поступок на камеру.

— То, что мы делаем в эфире, — это одна история. Другой вопрос, будем ли мы делать это после эфира. На мой взгляд, Борис точно не станет искать себе молодую женщину для серьезных отношений в интернете. У знакомств в Сети есть своя оборотная сторона — это я вам говорю, как профессионал, пробующий все на себе, — подчеркивает сваха.

По ее словам, примерно пять лет назад онлайн-общение было неплохим способом начать отношения. Сябитова признается, что в одной из своих книг ставила интернет-знакомства на первое место по эффективности. Причина простая — огромное поле для выбора партнера.

— Самое главное правило успешного знакомства в Сети — искать с позиции выбора, а не с позиции скудности, — утверждает телеведущая. — Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин — возьмете первое, что попало под руку.

Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram

Сегодня сайты знакомств в рейтинге Сябитовой скатились чуть ли не на последнее место. Она рассказывает, что в свое время создавала как фейковые, так и настоящие странички в Сети, чтобы понять, как мужчины реагируют на ту или иную женщину.

— Опытным путем выяснилось, что я была фантазией лиц кавказской национальности и бандитов. Конечно, все анкеты я тут же удалила: нам и в студии неадекватных людей хватает, знаете ли. Это говорит о том, что известные люди вряд ли найдут любовь в интернете, но обычным людям такой способ знакомств вполне может подойти, — считает собеседница «ВМ». — Правда, сейчас на этих сайтах сидят одни мошенники. Я это поняла, когда на одном из таких ресурсов придумали тревожную кнопку. Этим владельцы сайта признали, что им пользуются одни аферисты.

Совсем отказываться от онлайн-общения, конечно, не нужно. Ведь это все еще отличное средство для передачи информации, полагает соведущая «Давай поженимся!». В последнее время стало удобнее пользоваться средствами видеосвязи, что позволяет девушкам не тратить время на реальное знакомство.

— Мне нравится, что многие вопросы можно для себя решить, например, по «Скайпу», — говорит Сябитова. — Обычно женщина собирается, одевается. Это, между прочим, немалых денег стоит. Приходит на встречу, а там вместо Ален Делона какой-то необразованный мужик. Сайт же дает возможность пообщаться промежуточно.

Говоря о личной жизни Корчевникова, собеседница «ВМ» выразила уверенность в том, что ему в этом плане нужно расслабиться, причем по двум причинам.

— Во-первых, он мужчина. Женихи всегда будут востребованными до глубокой старости, всегда будут в тренде. При этом я считаю, что Борис женится достаточно быстро. Во-вторых, с ним все произойдет само собой. Его капитал публичного, талантливого, красивого мужчины в сочетании с готовностью быть мужем. А это целых три ключа — от квартиры, машины и офиса — всегда будет при нем. Сейчас к нему очередь выстроится из желающих, ему не нужно будет делать ничего, только выбирать. Таких мужчин, как он, судьба найдет даже на печке, — заключила Сябитова.

Она добавила, что в свете вышесказанного о его личной жизни не переживает никоим образом.

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