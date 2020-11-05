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«Обратная сторона»: Сябитова рассказала, почему сайты знакомств не помогут Корчевникову найти жену
Фото: instagram.com/syabitova_roza

«Обратная сторона»: Сябитова рассказала, почему сайты знакомств не помогут Корчевникову найти жену

Ростислав Зубков

Звезды

Один из популярных ведущих на российском телевидении Борис Корчевников зарегистрировался на сайте знакомств. Судя по всему, артист настроен решительно — в его профиле красуется фотография, на которой он позирует с ребенком на руках. «Вечерняя Москва» связалась с главной свахой страны, соведущей программы «Давай поженимся!» Розой Сябитовой, которая рассказала, сможет ли Корчевников найти настоящую любовь в интернете.

Отметим, что телеведущий создал аккаунт на сайте знакомств в прямом эфире передачи «Судьба человека». Сябитова не исключает, что это мог быть просто поступок на камеру.

— То, что мы делаем в эфире, — это одна история. Другой вопрос, будем ли мы делать это после эфира. На мой взгляд, Борис точно не станет искать себе молодую женщину для серьезных отношений в интернете. У знакомств в Сети есть своя оборотная сторона — это я вам говорю, как профессионал, пробующий все на себе, — подчеркивает сваха.

По ее словам, примерно пять лет назад онлайн-общение было неплохим способом начать отношения. Сябитова признается, что в одной из своих книг ставила интернет-знакомства на первое место по эффективности. Причина простая — огромное поле для выбора партнера.

— Самое главное правило успешного знакомства в Сети — искать с позиции выбора, а не с позиции скудности, — утверждает телеведущая. — Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин — возьмете первое, что попало под руку.

«Обратная сторона»: Сябитова рассказала, почему сайты знакомств не помогут Корчевникову найти женуФото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram

Сегодня сайты знакомств в рейтинге Сябитовой скатились чуть ли не на последнее место. Она рассказывает, что в свое время создавала как фейковые, так и настоящие странички в Сети, чтобы понять, как мужчины реагируют на ту или иную женщину.

— Опытным путем выяснилось, что я была фантазией лиц кавказской национальности и бандитов. Конечно, все анкеты я тут же удалила: нам и в студии неадекватных людей хватает, знаете ли. Это говорит о том, что известные люди вряд ли найдут любовь в интернете, но обычным людям такой способ знакомств вполне может подойти, — считает собеседница «ВМ». — Правда, сейчас на этих сайтах сидят одни мошенники. Я это поняла, когда на одном из таких ресурсов придумали тревожную кнопку. Этим владельцы сайта признали, что им пользуются одни аферисты.

Совсем отказываться от онлайн-общения, конечно, не нужно. Ведь это все еще отличное средство для передачи информации, полагает соведущая «Давай поженимся!». В последнее время стало удобнее пользоваться средствами видеосвязи, что позволяет девушкам не тратить время на реальное знакомство.

— Мне нравится, что многие вопросы можно для себя решить, например, по «Скайпу», — говорит Сябитова. — Обычно женщина собирается, одевается. Это, между прочим, немалых денег стоит. Приходит на встречу, а там вместо Ален Делона какой-то необразованный мужик. Сайт же дает возможность пообщаться промежуточно.

Говоря о личной жизни Корчевникова, собеседница «ВМ» выразила уверенность в том, что ему в этом плане нужно расслабиться, причем по двум причинам.

— Во-первых, он мужчина. Женихи всегда будут востребованными до глубокой старости, всегда будут в тренде. При этом я считаю, что Борис женится достаточно быстро. Во-вторых, с ним все произойдет само собой. Его капитал публичного, талантливого, красивого мужчины в сочетании с готовностью быть мужем. А это целых три ключа — от квартиры, машины и офиса — всегда будет при нем. Сейчас к нему очередь выстроится из желающих, ему не нужно будет делать ничего, только выбирать. Таких мужчин, как он, судьба найдет даже на печке, — заключила Сябитова.

Она добавила, что в свете вышесказанного о его личной жизни не переживает никоим образом.

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