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«Хотеть мало»: Сябитова рассказала, как понравиться мужчине на первом свидании
Фото: instagram.com/syabitova_roza

«Хотеть мало»: Сябитова рассказала, как понравиться мужчине на первом свидании

Юлия Ямпольская

Звезды

Известная телеведущая Роза Сябитова дала советы, как понравиться избраннику на первом свидании. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Телесваха отметила, что женщины не всегда способны адекватно оценить поведение мужчины на встрече. По ее словам, времена храбрых и активных представителей сильного пола давно кончились.

— Действуйте по принципу «мало хотеть, надо действовать самой». Но при этом не стоит уж так низко опускать собственную планку, попробуйте найти что-то среднее, — написала Сябитова.

Она также добавила, что не стоит быть слишком категоричной в своих требованиях.

Ранее дочь свахи Ксения рассказала, что после перенесенной операции ее мама больше не ищет спутника жизни. Девушка отметила, что телеведущей «физически мужчина не нужен». На данный момент на первом месте у нее стоит здоровье.

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